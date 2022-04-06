Ульванг: у меня были отличные отношения с Вяльбе. Но то, что происходит сейчас, печально

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, отреагировал на критику Норвежской лыжной ассоциации со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Ранее Вяльбе в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявила следующее: «Всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими. Вот это напрягает. Это Эрик Рёсте (президент Норвежской ассоциации)? Да. Мне было очень неприятно, что член Совета FIS так себя повёл».

«У меня были отличные отношения с Вяльбе ещё с тех пор, когда мы сами выступали в 80-е. Но то, что происходит сейчас, просто печально. Я надеюсь, что Вяльбе и другие российские лыжники задают себе вопрос: почему были применены такие суровые меры? Почему Запад реагирует так необычно и резко? Эти вопросы русские должны задать сами себе.

Единая Европа отреагировала, и спорт тоже это сделал. Это касается, помимо всего прочего, закрытия воздушного пространства и жёстких экономических санкций. Большинство других видов спорта отреагировало. Надеюсь, Вяльбе и остальные русские размышляют почему. Санкции направлены не против российских лыжных гонок, а против российского режима. Это катастрофа для Европы, для мира и для лыжного спорта.

Я не принимал участия в принятии решений FIS, но дал чётко понять в СМИ, какова моя позиция. Решения были приняты правлением, в котором сидит и сама Вяльбе», — приводит слова Ульванга Dagbladet.