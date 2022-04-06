Глава комитета лыжных гонок FIS: буду первым, кто начнёт наводить мосты с русскими

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Мы очень хотим соревноваться с русскими. Лыжный спорт зависит от конкуренции с россиянами. Мы надеемся, что ситуация разрешится. В России сильная и хорошая культура лыжных гонок. Я буду первым, кто начнёт наводить мосты с русскими, когда момент наступит. Но боюсь, что это может занять много времени», — приводит слова Ульванга Dagbladet.

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