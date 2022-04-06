Глава комитета лыжных гонок FIS: буду первым, кто начнёт наводить мосты с русскими
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов из-за ситуации на Украине.
«Мы очень хотим соревноваться с русскими. Лыжный спорт зависит от конкуренции с россиянами. Мы надеемся, что ситуация разрешится. В России сильная и хорошая культура лыжных гонок. Я буду первым, кто начнёт наводить мосты с русскими, когда момент наступит. Но боюсь, что это может занять много времени», — приводит слова Ульванга Dagbladet.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
23:50
-
23:11
-
23:01
-
22:50
-
22:04
-
21:37
-
20:13
-
17:46
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
Партнерский контент