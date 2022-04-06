Вегард Ульванг оценил решение Елены Вяльбе переизбираться в состав совета FIS

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, ответил, правильно ли, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS.

«Хороший вопрос. Я уже сказал, что думаю об этом. FIS не заняла чёткую позицию по этому вопросу, а просто говорила про безопасность спортсменов. Пока что никто не исключён из Совета FIS», — приводит слова Ульванга Dagbladet.

53-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года, а в совет FIS вошла в июне 2021 года.

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