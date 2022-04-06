Вегард Ульванг оценил решение Елены Вяльбе переизбираться в состав совета FIS
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, ответил, правильно ли, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS.
«Хороший вопрос. Я уже сказал, что думаю об этом. FIS не заняла чёткую позицию по этому вопросу, а просто говорила про безопасность спортсменов. Пока что никто не исключён из Совета FIS», — приводит слова Ульванга Dagbladet.
53-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года, а в совет FIS вошла в июне 2021 года.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
23:50
-
23:11
-
23:01
-
22:50
-
22:04
-
21:37
-
20:13
-
17:46
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
Партнерский контент