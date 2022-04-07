Йоханнес Клебо высказался об участии Александра Большунова в митинге-концерте в «Лужниках»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением об участии российского лыжника Александра Большунова в митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом годовщине присоединения Крыма к России.

«Я ничего об этом не думаю. Здесь особая ситуация. Это — не то, на что я стараюсь тратить много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона и перенесли из Тюмени финальный этап Кубка мира. Перед этим, 28 февраля, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров.

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