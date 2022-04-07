Эмиль Иверсен: надеюсь, мы не увидим русских на лыжне, пока Россия так действует

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Нам кажется, что отсутствие русских на Кубке мира разрушает продукт как таковой. Но это внезапно отошло на второй план. Пока Россия действует подобным образом, я надеюсь, что мы не увидим русских на лыжне. Не раньше, чем там (на Украине. — Прим. «Чемпионата») будут какие-то изменения.

Дело не в том, что мы не хотим, чтобы нас побеждали. Все хотят соревноваться с лучшими. Но логично, что во время военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) это отходит на второй план», — приводит слова Иверсена норвежское издание VG.

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