Йоханнес Клебо оценил решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Я никогда не общался с россиянами достаточно много, так же дела обстоят и сейчас.
При нынешнем положении дел на Украине ситуация становится намного хуже и это сейчас важнее, чем вопрос о том, с кем мы будем соревноваться в следующем сезоне. Пока я не думал об этом, но считаю ситуацию на Украине ужасной», — приводит слова Клебо норвежское издание VG.
Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона и перенесли из Тюмени финальный этап Кубка мира. Перед этим, 28 февраля, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров.
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