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Йоханнес Клебо оценил решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов

Йоханнес Клебо оценил решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Я никогда не общался с россиянами достаточно много, так же дела обстоят и сейчас.

При нынешнем положении дел на Украине ситуация становится намного хуже и это сейчас важнее, чем вопрос о том, с кем мы будем соревноваться в следующем сезоне. Пока я не думал об этом, но считаю ситуацию на Украине ужасной», — приводит слова Клебо норвежское издание VG.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона и перенесли из Тюмени финальный этап Кубка мира. Перед этим, 28 февраля, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров.

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