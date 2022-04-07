Елена Вяльбе отреагировала на слова экс-тренера Финляндии об отстранении россиян

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала слова бывшего тренера сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя. Ранее Юлхя заявил, что «отсутствие русских на Кубке мира — это катастрофа». Российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Мы тоже считаем, что отстранение российских лыжников с международных турниров — это катастрофа. Россия — один из крупных участников соревнований. И, безусловно, это хороший знак, что иностранные спортсмены, тренеры и не только они поддерживают наших спортсменов», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».

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