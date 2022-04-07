Юрий Бородавко назвал россиянина, который уже бросил вызов Йоханнесу Клебо в спринте
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев уже бросил вызов пятикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо в спринтерских гонках. Напомним, Терентьев выиграл первый спринт в сезоне-2021/2022.
«Начнём с того, что он [Терентьев] уже это сделал. Если человек единожды поднялся на эту вершину, то он сможет достичь уровня, когда будет это делать регулярно. Вот это первостепенная задача передо мной и перед Александром. Поэтому нужно постараться выбрать правильный путь и работать, работать, работать», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».
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