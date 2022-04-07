Елена Вяльбе объяснила, почему Александр Большунов снялся со спринта на ОИ-2022 в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему лидер мужской сборной России Александр Большунов снялся с личного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам Вяльбе, это было личным решением Большунова.

«Решение? Его личное. До Олимпиады неоднократно говорили, что очень сложно выходить на абсолютно все дистанции — надо сконцентрироваться на тех, где реально можешь взять медали. И я, и Юрий Викторович Бородавко поддержали Сашу.

Если бы всё происходило два года назад, Большунов сказал бы, что не станет сниматься. Но он взрослеет во всех отношениях, начинает более рационально мыслить — это очень важно для спортсмена», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

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