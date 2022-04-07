Елена Вяльбе: Наталья Непряева не всегда хочет слышать слова тренера

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась мнением об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Наталье Непряевой. По словам Вяльбе, Непряева, которая может стать лидером мировых лыж после ухода четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг, не всегда хочет слышать слова тренера.

«Кроме Непряевой, с ней [с Йохауг] бы никто в мире не смог соперничать. К сожалению, Наташа всегда оставалась неуверенной в себе. У неё есть проблемы с тем, что не всегда хочет слышать слова тренера. Но сейчас Непряева должна однозначно занять нишу лидера мирового лыжного спорта», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

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