Елена Вяльбе: Наталья Непряева не всегда хочет слышать слова тренера

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась мнением об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Наталье Непряевой. По словам Вяльбе, Непряева, которая может стать лидером мировых лыж после ухода четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг, не всегда хочет слышать слова тренера.
«Кроме Непряевой, с ней [с Йохауг] бы никто в мире не смог соперничать. К сожалению, Наташа всегда оставалась неуверенной в себе. У неё есть проблемы с тем, что не всегда хочет слышать слова тренера. Но сейчас Непряева должна однозначно занять нишу лидера мирового лыжного спорта», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 7 апреля 2022
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:01
-
11:24
-
11:02
-
10:15
-
10:08
-
09:41
-
09:28
-
09:08
-
08:54
- 6 апреля 2022
-
23:50
-
23:11
-
23:01
-
22:50
-
22:04
-
21:37
-
20:13
-
17:46
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13