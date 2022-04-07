Елена Вяльбе призналась, что Большунов брал терапевтическое исключение в этом сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов один раз брал в этом сезоне терапевтическое исключение, когда у него были проблемы с зубами.

«Очень рада, что у меня все спортсмены здоровые. Это самое главное. Понимаю, что не может терапевтическое исключение браться на протяжении 10 лет. Либо человек должен вылечить болезнь, либо что-то тут не то. Я миллион раз говорила, что это на совести этих людей.

У нас в этом сезоне Большунов брал ТИ, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в ТИ нет необходимости — до старта ещё далеко. Но мы всё равно его сделали.

Саша относится к этому очень трепетно, строго. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло… Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался. Ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно. Для меня это, по большому счёту, легализованный допинг», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

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