Елена Вяльбе рассказала, как публично извинилась за Любовь Егорову, принимавшую допинг

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе вспомнила, как на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме публично извинилась за шестикратную чемпионку ОИ Любовь Егорову, принимавшую допинг.
«Я не боялась. Была какая-то жуткая злость на Любу и руководителей. Она отказалась вскрывать пробу Б, тем самым признав, что принимала запрещённый препарат. Но вместо того, чтобы собрать пресс-конференцию и извиниться, её увезли под покровом ночи в Россию. А я поступила так даже не потому, что какой-то праздник испорчен, — просто у нас в команде стояла паника, вплоть до того, чтобы не выходить на старт. Массажисты, сервисёры не хотели нас готовить.
Всю ночь думала, что делать. Тренер был против моей речи, но я настроилась. Ну выгнали бы и выгнали бы. Те, кто меня знал, понимали, что меня нельзя остановить», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.
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