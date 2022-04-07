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Елена Вяльбе рассказала, как публично извинилась за Любовь Егорову, принимавшую допинг

Елена Вяльбе рассказала, как публично извинилась за Любовь Егорову, принимавшую допинг
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе вспомнила, как на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме публично извинилась за шестикратную чемпионку ОИ Любовь Егорову, принимавшую допинг.

«Я не боялась. Была какая-то жуткая злость на Любу и руководителей. Она отказалась вскрывать пробу Б, тем самым признав, что принимала запрещённый препарат. Но вместо того, чтобы собрать пресс-конференцию и извиниться, её увезли под покровом ночи в Россию. А я поступила так даже не потому, что какой-то праздник испорчен, — просто у нас в команде стояла паника, вплоть до того, чтобы не выходить на старт. Массажисты, сервисёры не хотели нас готовить.

Всю ночь думала, что делать. Тренер был против моей речи, но я настроилась. Ну выгнали бы и выгнали бы. Те, кто меня знал, понимали, что меня нельзя остановить», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.

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