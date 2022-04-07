Лыжник Устюгов ответил на предложение Бабикова посоревноваться в биатлоне

Олимпийский чемпион в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов кратко ответил на предложение Антона Бабикова посоревноваться в биатлоне.

«Я немного стрелять умею, но у меня пока и в лыжах неплохо получается», — передаёт слова Устюгова с пресс-конференции, посвящённой старту Югорского марафона, корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Мероприятия в рамках Югорского лыжного марафона пройдут с 7 по 10 апреля в Ханты-Мансийске.

Свой приезд на марафон подтвердили легенды отечественных лыж: единственный в истории отечественного лыжного спорта четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, олимпийские чемпионы разных лет — победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, Михаил Иванов, Александр Легков, призёры Олимпиад Александр Завьялов и Иван Алыпов. Кроме того, в марафоне примут участие герои Олимпиады-2022 в Пекине — олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов и серебряный призёр Игр Иван Якимушкин. Одной из главных звёзд Югорского марафона станет трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Среди участников марафона будут также известные биатлонисты, члены сборной России – призёры Олимпиады-2022 в Пекине в эстафете Карим Халили, Эдуард Латыпов. Также в марафоне побегут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Никита Поршнев.