Шведский лыжник Порома, переболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии

Шведский лыжник Вильям Порома сообщил, что вылечился от коронавируса. Тем не менее спортсмен не выступит на турнирах Smart Energy Cup и Bauhaus Cup, которые пройдут в Швеции. В то же время Порома будет одним из комментаторов.



«Мне было плохо в течение шести дней. Но всё довольно быстро прошло. Сейчас я уже спокойно отношусь к этому, тренируюсь. Мы постоянно контактируем с врачами. Я согласен, что тут особо ничего страшного не происходит.



Сейчас я особо ничем не занят. Но будет здорово попробовать себя в роли комментатора. Я люблю лыжные гонки, слежу за большинством соревнований в Швеции и Норвегии», — цитирует Порома Expressen.

Из-за заражения коронавирусом Порома досрочно завершил выступление на чемпионате Швеции.