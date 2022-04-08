Йохауг прокомментировала последнюю гонку в карьере

Норвежская лыжница Терезе Йохауг подтвердила, что больше не выйдет на старт. Как ранее говорил её менеджер Йорн Эрнст, четырёхкратная олимпийская чемпионка провела заключительную гонку на чемпионате Норвегии. Последним для Йохауг стал командный спринт в Лигне (Норвегия).



После гонки Йохауг подтвердила, что на этом она заканчивает с лыжными гонками. Журналисты спросили лыжницу, неужели она действительно уходит.



«Посмотрим, что будет дальше. Но пока да, это была последняя гонка. Посмотрим, как всё сложится в будущем.



Я испытываю необычные чувства. Удивительно думать, что это была последняя гонка в моей карьере. Я хотела выступить в командной гонке. Это было очень весело, у нас классные девчонки в команде», — цитирует Йохауг Dagbladet.

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