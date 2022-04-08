В FIS подтвердили, что Вяльбе сможет избираться в совет организации

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сможет вновь избираться в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой на членов FIS.



По данным издания, пока никаких препятствий для дальнейшего избрания Вяльбе.



«Пока что FIS никак не отреагировала на украинские события. Никого не исключали из организации. Мы лишь говорили о вопросах безопасности спортсменов. FIS не препятствует переизбранию Вяльбе», — сказал председатель комитета лыжных гонок FIS Вегард Ульванг.



«В настоящее время белорусы и россияне не могут участвовать в соревнованиях FIS. Но ограничения не касаются членов совета FIS», — сообщили в пресс-службе организации.



Напомним, что после украинских событий россиян отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, сколько продлится отстранение.

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