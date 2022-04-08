Сергей Устюгов объяснил свои слова об Артёме Мальцеве сразу после победы в эстафете на ОИ

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов объяснил свои слова в адрес Артёма Мальцева, сказанные сразу после финиша в победной для России гонке. Устюгов с флагом финишировал в эстафете и сказал: «Я не знаю, что Артём Мальцев теперь скажет».
«Я ехал на финишной прямой и думал, что Тёма меня прибьёт. Потому что я видел недовольство, которое было, когда Маркус [Крамер] сказал, что бегу я в эстафете, а не Артём.
Скажу честно, против меня в эстафете на Олимпиаде были все тренеры, и я их прекрасно понимаю. Крамер? Нет, Маркус был за меня. Может быть, Артём именно из-за этого обиделся. Но я на финишной прямой бежал с флагом и думал: бли-и-ин, Тёма… Потому что шанс на медаль в эстафете был стопроцентный. Мы бы за неё землю грызли, но медаль бы точно была – это все понимают.
Много хейта поступало, и до сих пор говорят, что Тёма заслуживал бежать эстафету. Но прошло время, и сейчас я понимаю, что, кто бы что ни говорил, золотая медаль есть, и она есть у сборной России. И тому, что это золото есть у меня тоже, и что в итоге был сделан такой выбор, я рад», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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