Сергей Устюгов рассказал об отношениях с Вяльбе и Мальцевым после эстафеты на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, в каких отношениях находится с главой Федерации лыжных гонок России, главным тренером национальной команды Еленой Вяльбе и Артёмом Мальцевым, который мог выступить вместо него в победной эстафете.
«Отношения с Вяльбе? Прекрасные, как бы кто ни думал. Она может позвонить, похвалить или поругать, что-то высказать. Я её очень уважаю и как грамотного руководителя, и как спортсменку. Не скажу, что её слово для меня закон, но к её словам я всегда прислушиваюсь и не постесняюсь задать вопросы, если они есть.
С Мальцевым? Конечно, мы дружим! После Олимпиады общаемся, правда, не так плотно. Тёма съездил к Легкову на гонку, пробежал на чемпионате России», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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