Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов рассказал, от чего будет зависеть его решение об окончании карьеры

Сергей Устюгов рассказал, от чего будет зависеть его решение об окончании карьеры
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, в каком случае примет решение уйти из спорта.

«От чего зависит? Только от моего психологического состояния. Я ведь очень давно в сборной.

Да, мне говорят: а Макс Вылегжанин, а Саня Легков как долго бегали. Но и я тоже довольно долго в команде варюсь. Приоритеты в жизни тоже надо расставлять. Да, хорошо получается, да, я такой человек, что если двигаюсь в одном направлении, то буду добивать до конца. Как бы ни было, мне его надо добить, потому что я не смогу отвлекаться на второе, третье, четвёртое.

Год, два, три… До следующей Олимпиады четыре года – это очень тяжело. Реально, но для этого надо уйти в спортивные монахи и вообще от всего отгородиться. Я не готов отгораживаться от всего. У меня есть главный приоритет в жизни: это моя семья. Если бы жена сказала: «Хватит, Серёжа. Побегал, не выноси мозг – приезжай домой», я бы всё бросил и пошёл устраиваться на работу рядом с домом», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022