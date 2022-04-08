Сергей Устюгов рассказал, от чего будет зависеть его решение об окончании карьеры

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, в каком случае примет решение уйти из спорта.
«От чего зависит? Только от моего психологического состояния. Я ведь очень давно в сборной.
Да, мне говорят: а Макс Вылегжанин, а Саня Легков как долго бегали. Но и я тоже довольно долго в команде варюсь. Приоритеты в жизни тоже надо расставлять. Да, хорошо получается, да, я такой человек, что если двигаюсь в одном направлении, то буду добивать до конца. Как бы ни было, мне его надо добить, потому что я не смогу отвлекаться на второе, третье, четвёртое.
Год, два, три… До следующей Олимпиады четыре года – это очень тяжело. Реально, но для этого надо уйти в спортивные монахи и вообще от всего отгородиться. Я не готов отгораживаться от всего. У меня есть главный приоритет в жизни: это моя семья. Если бы жена сказала: «Хватит, Серёжа. Побегал, не выноси мозг – приезжай домой», я бы всё бросил и пошёл устраиваться на работу рядом с домом», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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