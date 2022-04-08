«Меня тошнит от лыж, видеть их не хочу». Устюгов рассказал, как отказывался тренироваться

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как у него не было желания тренироваться во время многодневки «Тур де Ски».

«Бывало такое: мы сделали какую-то работу, и мне говорят, мол, у тебя сегодня откатка. «А я не приду», – говорю. «Почему?» – «Потому что меня тошнит, видеть их даже не хочу».

Когда это было? Во время «Тур де Ски». Я понимал, что я не слабее всех тех ребят, которые там выступают, но я просто готовлюсь к Олимпиаде, оттягиваю и оттягиваю форму. Они бегали соревнования, кто-то успешно, кто-то не очень. А я просто смотрел, как я в таблице Кубка ниже опускаюсь всё ниже, и думал: а почему я не могу пробежать «Тур де Ски» и потом набирать форму, как я раньше это делал?» — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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