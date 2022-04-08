Глава Финской лыжной ассоциации выступил против Вяльбе. Она переизбирается в совет FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе переизбиралась в совет FIS. Новый состав органа будет избран на конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) в мае.

«В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не собираюсь избирать её в состав правления», — приводит слова чиновника финское издание Ilta-Sanomat.

Напомним, что после украинских событий россиян в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, сколько продлится отстранение.

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