Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против Вяльбе. Она переизбирается в совет FIS

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против Вяльбе. Она переизбирается в совет FIS
Комментарии

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе переизбиралась в совет FIS. Новый состав органа будет избран на конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) в мае.

«В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не собираюсь избирать её в состав правления», — приводит слова чиновника финское издание Ilta-Sanomat.

Напомним, что после украинских событий россиян в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, сколько продлится отстранение.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022