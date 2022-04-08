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Козекаева выиграла Югорский марафон классикой

Козекаева выиграла Югорский марафон классикой
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Российская лыжница Мария Козекаева стала победительницей Югорского марафона на дистанции 50 км классическим стилем. Она преодолела дистанцию за 2 час 28 минут и 14 секунд.

Второе место заняла Анастасия Игнатьева. Её отставание от победительницы составило почти три минуты. Тройку лучших замкнула Жанна Антонова. Которая уступила Козекаевой 19 минут и 5 секунд.

Ранее также состоялись соревнования среди мужчин. Победу на них одержал Евгений Белов. Второе место занял Сергей Турышев, а тройку лучших замкнул Сергей Спирин.

Югорский марафон проводится с 2013 года.

Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Классический ход

1. Мария Козекаева — 2:28.14 секунд
2. Анастасия Игнатьева +2.59
3. Жанна Антонова + 19.05

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