Козекаева выиграла Югорский марафон классикой

Российская лыжница Мария Козекаева стала победительницей Югорского марафона на дистанции 50 км классическим стилем. Она преодолела дистанцию за 2 час 28 минут и 14 секунд.
Второе место заняла Анастасия Игнатьева. Её отставание от победительницы составило почти три минуты. Тройку лучших замкнула Жанна Антонова. Которая уступила Козекаевой 19 минут и 5 секунд.
Ранее также состоялись соревнования среди мужчин. Победу на них одержал Евгений Белов. Второе место занял Сергей Турышев, а тройку лучших замкнул Сергей Спирин.
Югорский марафон проводится с 2013 года.
Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Классический ход
1. Мария Козекаева — 2:28.14 секунд
2. Анастасия Игнатьева +2.59
3. Жанна Антонова + 19.05
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