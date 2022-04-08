Алексей Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что его переизбрали на новый срок. По словам функционера, решение было принято на перевыборной конференции организации.
«Информация о том, что меня переизбрали — правда», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
45-летний Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с 2016 года. Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) российские фристайлисты завоевали три бронзовые медали.
В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 1 марта 2022 года. Отстранение действует до окончания сезона-2021/2022. Аналогичные санкции были приняты и в отношении белорусских спортсменов.
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