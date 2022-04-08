Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алексей Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России

Алексей Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России
Комментарии

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что его переизбрали на новый срок. По словам функционера, решение было принято на перевыборной конференции организации.

«Информация о том, что меня переизбрали — правда», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

45-летний Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с 2016 года. Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) российские фристайлисты завоевали три бронзовые медали.

В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 1 марта 2022 года. Отстранение действует до окончания сезона-2021/2022. Аналогичные санкции были приняты и в отношении белорусских спортсменов.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022