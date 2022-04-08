Курашов прокомментировал переизбрание на пост президента Федерации фристайла России

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал собственное переизбрание. Сегодня стало известно, что Курашов был переизбран на перевыборной конференции организации.



«Сегодня прошла перевыборная конференция ФФР. Делегаты региональной федерации переизбрали меня президентом Федерации фристайла России на будущий четырёхлетний период», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



45-летний Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с 2016 года. Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) российские фристайлисты завоевали три бронзовые медали.



В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 1 марта 2022 года. Отстранение действует до окончания сезона-2021/2022. Аналогичные санкции были приняты и в отношении белорусских спортсменов.

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