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В Польской лыжной ассоциации выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS

В Польской лыжной ассоциации выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS
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Генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель выступил против того, чтобы глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Новый состав органа будет избран на конгрессе FIS в мае.

«Без шансов. Сто процентов, что мы не будем поддерживать эту кандидатуру, наоборот, мы выступим с сильной оппозицией», — приводит слова Винкеля Sport.pl.

Ранее против кандидатуры Вяльбе высказались глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, а глава комитета лыжных гонок в FIS норвежец Вегард Ульванг подтвердил, что отстранение российских и белорусских лыжников из-за событий на Украине не касается членов FIS.

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