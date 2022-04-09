В Польской лыжной ассоциации выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель выступил против того, чтобы глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Новый состав органа будет избран на конгрессе FIS в мае.

«Без шансов. Сто процентов, что мы не будем поддерживать эту кандидатуру, наоборот, мы выступим с сильной оппозицией», — приводит слова Винкеля Sport.pl.

Ранее против кандидатуры Вяльбе высказались глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, а глава комитета лыжных гонок в FIS норвежец Вегард Ульванг подтвердил, что отстранение российских и белорусских лыжников из-за событий на Украине не касается членов FIS.