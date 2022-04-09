Клебо отреагировал на критику своей позиции по отстранению россиян со стороны Большунова

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на следующие слова россиянина Александра Большунова. «Думал, что Клебо будет трезво оценивать ситуацию», — ранее заявил Большунов, говоря об отстранении от международных стартов.

«Я не сомневаюсь в правильности этого решения. Я был готов к критике, это то, за что я выступаю. До меня дошли не все их (россиян) слова. Но они могут говорить всё, что им заблагорассудится.

Теперь мы все видим, что решение, которое было принято тогда, было определённо верным. Дальнейшие решения также будут зависеть от FIS и тех, кто позже решит, что произойдёт в мире. Но факт остаётся фактом: он (Большунов) всё ещё может выигрывать. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет хорошо», — приводит слова Клебо NRK.

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