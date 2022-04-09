Клебо и другим норвежским лыжникам разрешат тренироваться отдельно от сборной

Норвежская лыжная ассоциация разрешит спортсменам, представляющим лыжные гонки, готовиться к сезону вне национальной сборной.
Таким образом, пункт 205.2 в правилах будет упразднён. Ранее он гласил, что лыжник, отказавшийся от подготовки в сборной Норвегии, не имеет права участвовать в этапах Кубка мира и других крупнейших соревнованиях.
«Мы не хотим ссориться со спортсменами, которые хотят что-то, кроме национальной сборной. Нам нужно использовать в подходе больше пряника и меньше кнута.
Конечно, нам нужны спортсмены, которые хотят попасть в команду. Но если есть лыжники, которые думают, что им будет лучше вне сборной, они получат этот выбор. Мы достаточно скромны, чтобы говорить, что у нас есть всё лучшее для развития спортсменов, которые хотят быть сильнейшими в мире.
Изменения означают, что спортсмены хотят права выбора. Мы хотим быть самыми привлекательными. Но мы не желаем использовать кнут, чтобы получать лыжников в команду. Это решение будет иметь некоторые последствия.
Я очень надеюсь, что все, кто достаточно хорош, выберут сборную. Но мы не хотим никого принуждать. Мы просто хотим быть первыми», — приводит слова главы комитета по лыжным гонкам Торбьорна Скогстада NRK.
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