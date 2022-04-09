Перссон и Юханссон Норгрен выиграли заключительные марафоны серии Visma Ski Classics

В Финляндии прошли заключительные в сезоне-2021/2022 гонки в рамках марафонской серии Ski Classics.
Марафон «Юлляс-Леви» на 70 км у мужчин выиграл шведский лыжник Эмиль Перссон, а у женщин – также представительница Швеции Бритта Юханссон Норгрен. Для Бритты эта гонка стала последней в карьере.
Лыжные гонки. Visma Ski Classics. Марафон «Юлляс-Леви». 70 км
Мужчины
1. Эмиль Перссон (Швеция) – 2:59.53,3.
2. Йохан Хойль (Норвегия) – отставание +0,9.
3. Андреас Нигаард (Норвегия) +48,6.
Женщины
1. Бритта Юханссон Норгрен (Швеция) – 3:25.39,7.
2. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) – отставание +2,5.
3. Теа Крокан Муруд (Норвегия) +1.22,5.
4. Ида Даль (Швеция) +6.40,6.
В общем зачёте соревнований по итогам сезона победу у мужчин одержал Нигаард, у женщин — Юханссон Норгрен.
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