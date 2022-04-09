Лыжница Елизавета Шалабода стала победительницей марафона на чемпионате России
Поделиться
22-летняя российская лыжница Елизавета Шалабода стала победительницей марафона классическим стилем в рамках чемпионата России – 2022, который завершается в Апатитах (Мурманская область). Второй финишировала Анастасия Рыгалина. Тройку призёров замкнула 32-летняя Ольга Царёва.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022. Апатиты. Марафон, классический стиль. 50 км. Женщины
1. Елизавета Шалабода – 2:40.18,9.
2. Анастасия Рыгалина – отставание +1.13,3.
3. Ольга Царёва +1.33,1.
4. Анастасия Доценко +2.12,9.
5. Светлана Заборская +2.20,4.
6. Анастасия Одинокова +2.24,1.
7. Ольга Сергеева +2.45,8.
8. Алёна Баранова +2.49,0.
9. Анна Грухвина +2.59,6.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
12:59
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
11:26
-
11:05
-
10:53
-
10:47
-
09:59
-
09:23
-
00:24
- 8 апреля 2022
-
14:51
-
14:49
-
13:23
-
12:22
-
11:38
-
11:05
-
10:48
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:28
-
08:16
-
00:25
- 7 апреля 2022
-
23:21
-
18:18
-
13:55
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:01
-
11:24
Партнерский контент