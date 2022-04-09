Лыжница Елизавета Шалабода стала победительницей марафона на чемпионате России

22-летняя российская лыжница Елизавета Шалабода стала победительницей марафона классическим стилем в рамках чемпионата России – 2022, который завершается в Апатитах (Мурманская область). Второй финишировала Анастасия Рыгалина. Тройку призёров замкнула 32-летняя Ольга Царёва.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022. Апатиты. Марафон, классический стиль. 50 км. Женщины

1. Елизавета Шалабода – 2:40.18,9.

2. Анастасия Рыгалина – отставание +1.13,3.

3. Ольга Царёва +1.33,1.

4. Анастасия Доценко +2.12,9.

5. Светлана Заборская +2.20,4.

6. Анастасия Одинокова +2.24,1.

7. Ольга Сергеева +2.45,8.

8. Алёна Баранова +2.49,0.

9. Анна Грухвина +2.59,6.

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