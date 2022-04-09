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«Запасайтесь попкорном». Степанова объяснила, почему не будет сокращать медиаактивность

«Запасайтесь попкорном». Степанова объяснила, почему не будет сокращать медиаактивность
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова ответила на критику своей излишней медийности.

«Уже все уважаемые люди – в лыжных гонках и вокруг – сочли необходимым высказаться об этом в последнюю неделю. Пришла моя очередь. Запасайтесь попкорном. Буду говорить долго, подробно.

Всё, что мне мешает в достижении целей, я из своей жизни и карьеры убираю или резко сокращаю. Всё, что помогает, наоборот, приоритизирую и развиваю. Моё повышенное внимание к тому, что принято называть медийностью, как раз из второй категории.

Возможно, кому-то это сложно понять, а другим – сложно принять, даже поняв. Тем, кому интересно, почему я не буду обходиться без публичного общения через социальные сети и с профессиональными медиа, я постараюсь объяснить, чем это и как мне помогает. И в чём я вижу свою роль в спорте», — сказала Степанова в своём телеграм-канале.

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