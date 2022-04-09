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Наталья Непряева поделилась планами на конец сезона

Наталья Непряева поделилась планами на конец сезона
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски», обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от выступления на Югорском марафоне. А также рассказала о планах на конец сезона.

Непряева заняла второе место в марафоне на 50 км свободным стилем, уступив лишь Анастасии Кулешовой.

«Всё хорошо, трасса действительно очень хорошая, потому что в том году была очень тяжёлая трасса, очень тяжёлые погодные условия. В этом году всё просто идеально, марафон прошёл легче и быстрее (улыбается). Какие дальнейшие планы? Не знаю, посмотрим. Буду смотреть по самочувствию, по ощущениям. Я ещё в Кировск еду на закатку, там будем смотреть, стартовать дальше или нет», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

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