Иван Якимушкин оценил победу в Югорском лыжном марафоне, похвалив биатлонистов
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Серебряный призёр Олимпиады-2022, российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал победу в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем. Второе место в гонке занял биатлонист Эдуард Латыпов, третье – Глеб Ретивых. Отметим, что в топ-6 вошёл ещё один биатлонист – Никита Поршнев.
«Ребята (биатлонисты) очень много тренируются. С годами можно проанализировать, что в биатлоне стали очень высокие скорости. Я думаю, они почти на равных могут бороться с лыжниками. Но хорошо, что мы дали какой-то бой им, как некоторые здесь говорят, и всё-таки победили лыжники.
Сегодня безупречная трасса была для этого времени года. Очень хорошо готова», — приводит слова Якимушкина ТАСС.
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