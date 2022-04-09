Шведская лыжница Норгрен, став победительницей серии Visma Ski Classics, завершила карьеру
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XII сезон марафонской лыжегоночной серии Visma Ski Classics завершился сегодня, 9 апреля, за Полярным кругом. Заключительный 70-километровый марафон в Юлляс-Леви (Финляндия) выиграли шведские лыжники Бритта Юханссон Норгрен и Эмиль Перссон из команды Lager 157. В обоих случаях победы были одержаны в спринтерском финише.
В общем зачёте среди женщин после 14 гонок первенствовала Норгрен, которая сегодняшней победой завершила карьеру. В мужском зачёте лучшим стал норвежец Андреас Нигаард из команды Ragde Charge.
39-летняя Норгрен — двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира.
Российские лыжники не выступали в последних гонках серии Visma Ski Classics, так как были отстранены из-за ситуации на Украине.
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