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ARD: сезон Кубка мира по прыжкам с трамплина планируется открыть этапом в России

ARD: сезон Кубка мира по прыжкам с трамплина планируется открыть этапом в России
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Федерация лыжного спорта (FIS) не планирует отказываться от первоначального календаря следующего сезона по прыжкам с трамплина, сообщает немецкое издание ARD. По данным источника, в календаре первым этапом Кубка мира значатся соревнования, которые должны пройти в Нижнем Тагиле (Россия).

Предполагается, что украинские события скоро закончатся, в связи с чем российских спортсменов вновь будут допускать к международным соревнованиям.

Этап в Нижнем Тагиле по расписанию должен проходить с 19 по 20 ноября 2022 года. Любопытно, что в календаре также значится этап в Беларуси.

Напомним, в настоящее время российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований. Из-за отстранения лыжники пропустили заключительные этапы Кубка мира.

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