ARD: сезон Кубка мира по прыжкам с трамплина планируется открыть этапом в России

Федерация лыжного спорта (FIS) не планирует отказываться от первоначального календаря следующего сезона по прыжкам с трамплина, сообщает немецкое издание ARD. По данным источника, в календаре первым этапом Кубка мира значатся соревнования, которые должны пройти в Нижнем Тагиле (Россия).
Предполагается, что украинские события скоро закончатся, в связи с чем российских спортсменов вновь будут допускать к международным соревнованиям.
Этап в Нижнем Тагиле по расписанию должен проходить с 19 по 20 ноября 2022 года. Любопытно, что в календаре также значится этап в Беларуси.
Напомним, в настоящее время российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований. Из-за отстранения лыжники пропустили заключительные этапы Кубка мира.
- 10 апреля 2022
-
00:08
- 9 апреля 2022
-
23:42
-
22:42
-
17:00
-
16:52
-
14:20
-
14:04
-
13:50
-
12:59
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
11:26
-
11:05
-
10:53
-
10:47
-
09:59
-
09:23
-
00:24
- 8 апреля 2022
-
14:51
-
14:49
-
13:23
-
12:22
-
11:38
-
11:05
-
10:48
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:28
-
08:16
-
00:25
- 7 апреля 2022
-
23:21