Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон классикой на чемпионате России

В Мончегорске (Мурманская область) прошёл мужской марафон на 70 км классическим стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.

За 20 километров до финиша Семиков предпринял попытку оторваться от основной группы, переложиться к нему смог только Большунов. Тандем лидеров не распался до последнего километра дистанции, ближе к финишу Большунову всё же удалось уйти от Семикова.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск. Марафон, 70 км, классический стиль. Мужчины.

1. Александр Большунов — 3:09.34,0.

2. Илья Семиков — отставание +6,2.

3. Андрей Ларьков +1.32,7.

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