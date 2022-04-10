Тренер сборной России по лыжным гонкам отреагировал на появление тредбана в ОКР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как появление нового тредбана за 20 млн рублей отразится на результатах его подопечных.

Тредбан – устройство для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров.

«Будем стараться, работать над повышением результатов. Теперь и с тредбаном тоже. Конечно, рады тому, что этот тренажёр появился у нас. Это не только тренировки, но и тестирование», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Российские лыжники были отстранены от заключительных этапов Кубка мира решением Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Однако это не помешало Наталье Непряевой одержать победу в общем зачёте КМ.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».