Степанова оценила решение провести этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова оценила решение провести этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона-2022/2023 в Нижнем Тагиле.

«Я рада, что Европа потихоньку начинает просыпаться от угара: FIS, Международная федерация лыжного спорта, официально включила Нижний Тагил в календарь соревнований Кубка мира по прыжкам с трамплина на сезон-2022/2023. Ок, я понимаю, что это предварительный календарь, но всё же приятно видеть, что боссы FIS думают хладнокровно и не являются частью повального увлечения «Cancel Russia», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Ранее FIS опубликовала предварительный календарь соревнований на сезон-2022/2023.

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