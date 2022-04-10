Фрида Карлссон, вылечившаяся от коронавируса, рассказала о самочувствии

Шведская лыжница Фрида Карлссон, переболевшая коронавирусом, рассказала о самочувствии. Она не успела подготовиться, из-за чего не приняла участие в соревнованиях в Соллефтео (Швеция). Тем не менее Карлссон приехала на турнир, где была почётным гостем.



«У меня был коронавирус после чемпионата Швеции. Был высокий жар. Пока ещё я не готова бегать гонки. Но очевидно, что мне этого хотелось.



Я уже начала тренироваться. Есть определённый план подготовки, который нужно выполнять после коронавируса. Важно быть очень осторожным и не торопиться.



Здесь я тоже хорошо провела время. Я была одним из официальных лиц, вручала призы и даже поработала водителем», — цитирует Фриду Карлссон издание Expressen.

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