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Фрида Карлссон, вылечившаяся от коронавируса, рассказала о самочувствии

Фрида Карлссон, вылечившаяся от коронавируса, рассказала о самочувствии
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, переболевшая коронавирусом, рассказала о самочувствии. Она не успела подготовиться, из-за чего не приняла участие в соревнованиях в Соллефтео (Швеция). Тем не менее Карлссон приехала на турнир, где была почётным гостем.

«У меня был коронавирус после чемпионата Швеции. Был высокий жар. Пока ещё я не готова бегать гонки. Но очевидно, что мне этого хотелось.

Я уже начала тренироваться. Есть определённый план подготовки, который нужно выполнять после коронавируса. Важно быть очень осторожным и не торопиться.

Здесь я тоже хорошо провела время. Я была одним из официальных лиц, вручала призы и даже поработала водителем», — цитирует Фриду Карлссон издание Expressen.

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