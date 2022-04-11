Норвежского эксперта удивили слова финского тренера о катастрофе после отстранения России

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Видар Лёфсхус прокомментировал слова бывшего тренера сборной Финляндии Рейо Юлхя. Ранее Юлхя заявил, что отсутствие сборной России на Кубке мира является катастрофой для лыжных гонок, а может, и для самой России тоже. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований.

«Объединённый мир лыжных гонок ясно дал понять, что всё сделано как надо. Я тоже так думаю. Есть отдельные заявления, которые удивляют. То заявление как раз из этой категории.

Когда какая-то страна нарушает права человека, нельзя сомневаться, что мы отреагируем. Я не понимаю таких заявлений от тренера из мира лыжных гонок», — приводит слова эксперта Nettavisen.

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