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Норвежского эксперта удивили слова финского тренера о катастрофе после отстранения России

Норвежского эксперта удивили слова финского тренера о катастрофе после отстранения России
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Норвежский эксперт по лыжным гонкам Видар Лёфсхус прокомментировал слова бывшего тренера сборной Финляндии Рейо Юлхя. Ранее Юлхя заявил, что отсутствие сборной России на Кубке мира является катастрофой для лыжных гонок, а может, и для самой России тоже. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований.

«Объединённый мир лыжных гонок ясно дал понять, что всё сделано как надо. Я тоже так думаю. Есть отдельные заявления, которые удивляют. То заявление как раз из этой категории.

Когда какая-то страна нарушает права человека, нельзя сомневаться, что мы отреагируем. Я не понимаю таких заявлений от тренера из мира лыжных гонок», — приводит слова эксперта Nettavisen.

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