Мать Анастасии Таталиной заявила о домогательствах к дочери со стороны тренера

Оксана Таталина, мать чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной, рассказала о предложениях интимного характера в отношении дочери со стороны тренера Никиты Васильева. Ранее Таталина написала открытое письмо чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина. В письме спортсменка заявила, что федерация требовала от неё поделиться призовыми.
«Начиная с 2016-2017 года, когда Настя попала в сборную — ей тогда было 15 лет — отношение со стороны Васильева было панибратским. Это относилось ко всем членам сборной, в том числе и к Насте. Всё зависело от настроения Васильева и тренера Даниила Калачёва. В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой. Морально-нравственные принципы для Васильева вообще отсутствуют. Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте. Это доставляло и Васильеву, и Калачёву удовольствие. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне 2019 года, стали причиной серьёзной травмы Анастасии.
Начиная со старта сезона 2019 года всё внимание со стороны тренерского штаба было направлено на внешний вид Анастасии. Они считали, что у неё лишний вес, не те формы, которые они хотели бы видеть. Васильев настраивал сокомандников по сборной, те распространяли лживую информацию об Анастасии. Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, получила серьёзную травму на официальной тренировке. Было операционное вмешательство. На наш вопрос о том, кто несёт ответственность за травму и здоровье спортсменки во время её нахождения в сборной, Васильев ответил: «Она сама виновата». Очень удобная позиция», — цитирует Оксану Таталину «Спорт-экспресс».
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