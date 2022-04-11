Отец партнёра Таталиной по сборной допустил обвинения тренера Васильева в домогательствах

Эдуард Гуч, отец фристайлиста Олега Гуча, прокомментировал обвинения Анастасии Таталиной. Ранее фристайлистка заявила, что федерация требовала от неё поделиться призовыми. Также она утверждала, что тренер Никита Васильев домогался её.



«Зная ситуацию в сборной начиная с 2014 года, — там всё плохо давно, а особенно в Федерации. С того момента, как умер президент ФФР Король и возглавил её Курашов, всё стало плохо. Мой сын Олег с 2012 года в этом виде спорта, а также в сборной России числится — я всю эту картину уже 10 лет вижу и наблюдаю.



Что касается возможных домогательств Васильева, то не могу ничего утверждать, потому что сам не наблюдал. Однако со слов подобное слышал. К очередному избранию Курашова во главу ФФР отнёсся негативно. Вся федерация в виде спорта ньюскуле развалилась: она не развивается, тренировочные сборы не проводятся должным образом, большинство спортсменов ездят на сборы за свой счёт. Непонятно, куда уходят деньги», — сказал Гуч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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