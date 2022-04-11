Олимпийский чемпион Сергей Устюгов во второй раз стал отцом

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов во второй раз стал отцом.

У Сергея и его жены, бывшей лыжницы сборной России Елены Соболевой 10 апреля родился сын. Новостью поделилась Елена в своих социальных сетях.

«Теперь наше путешествие будет вдвойне интереснее», — написала экс-лыжница.

Фото: из личного архива Елены Соболевой

Для пары это второй ребёнок. В январе 2020 года у Сергея и Елены родилась дочь, которую назвали Кира.

Ранее стало известно, что при подготовке к следующему сезону Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина. Его многолетний наставник Маркус Крамер не сможет продолжить работу в сборной России.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.