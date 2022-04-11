Крамер и Юрлова-Перхт поздравили Устюгова с рождением сына

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам, немецкий специалист Маркус Крамер поздравил Сергея Устюгова и его жену Елену с рождением сына.
«Поздравляю», — написал Маркус в комментариях к посту Елены о рождении второго ребёнка в социальных сетях, добавив эмодзи «праздничная хлопушка».
К поздравлениям также присоединилась чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт. «Лена, поздравляю вас. Крепкого здоровья!» — написала спортсменка в комментариях.
Для супружеской пары это второй ребёнок. В январе 2020 года у Сергея и Елены родилась дочь, которую назвали Кирой. Жена Устюгова – Елена Соболева, бывшая лыжница сборной России.
Во время подготовки к следующему сезону Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина. Крамер, являющийся многолетним наставником Сергея, не сможет продолжить работу в сборной России, однако по-прежнему будет составлять россиянину тренировочные планы.
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