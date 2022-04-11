Устюгов: если нас забанят на 2-3 года, будет Кубок России. Может, сделают хорошие призовые

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов высказался о возможном пути отечественных лыж после международного бойкота.
«После Олимпиады я не следил за новостями, но ребята сказали, что к ним начали негативно относиться. Понимаю, ведь и мои старшие товарищи по команде когда-то отстранялись. А тут вообще всю команду.
Одно дело, когда соревнуешься с иностранцами, и другое — когда бегаешь у себя, пусть и с лучшими, но в своём котле. Да, у нас есть лучший лыжник и лучшая лыжница мира этого сезона, но результат рождается в конкуренции.
Мне говорят: «А если вас забанят на два-три года?» Тогда будет Кубок России, будем там зарабатывать очки. Может, сделают хорошие призовые и народ заинтересуется. У нас ведь этапы Кубка России проводятся каждую неделю, как и этапы Кубка мира. И трассы нам позволяют всё проводить», — сказал спортсмен в интервью «РИА Новости Спорт».
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