Йоханнес Клебо рассказал, чем займётся на Пасху
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо рассказал, чем будет заниматься на Пасху, которая в 2022 году во многих странах отмечается 17 апреля. По словам Клебо, он будет тренироваться, но найдёт время и отдохнуть.
«Я в слишком плохой форме и должен использовать праздники для тренировок. Из-за коронавируса я несколько недель просидел на диване. Теперь мне требуется наверстать упущенное на тренировках.
Мне просто нужно набрать такую форму, чтобы выдержать старт сезона, который уже не за горами. Но, разумеется, у меня будет время, чтобы повеселиться с моей девушкой и с семьёй», — приводятся слова лыжника на сайте норвежского телеканала TV2.
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