Лампич — о словенской федерации лыж: с каждым годом всё хуже и хуже

Призёр чемпионатов мира и этапов Кубка мира, словенская лыжница Анамария Лампич выступила с критикой своей национальной федерации, которая, по её словам, не заботится об удержании спортсменов на элитном уровне.

«Мы и вправду маленькая команда, из-за чего и отстаём. Не думаю, что тренеры проверяют лыжи в других командах. На Олимпиаде мы только и делали, что справлялись с проблемами.

Учитывая наши прошлые результаты, у нас должны быть лучшие условия, но с каждым годом всё становится только хуже и хуже. Я постоянно должна о чём-то просить, и на таком уровне это печально. Всё дело в нюансах. В больших сборных спортсмен тренируется, а всем остальным занимается его команда», — приводит слова Лампич siol.net.