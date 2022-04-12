Экс-президент Лыжной ассоциации Словении сядет в тюрьму за получение взяток от спортсменов
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Бывший президент Лыжной ассоциации Словении, в прошлом прыгун с трамплина Примож Улага приговорён к 23 месяцам лишения свободы за получение взяток от спортсменов, сообщает издание siol.NET.
Улага не признал себя виновным во время слушаний в 2020 году, однако в понедельник, 11 апреля, изменил показания. Чиновник, возглавлявший Лыжную ассоциацию Словении и оставивший пост в 2013 году после слухов о коррупции, обвинён в присвоении 25 процентов от спонсорских контрактов в виде взяток от нескольких членов национальной сборной по прыжкам с трамплина.
Примож Улага является серебряным призёром Олимпиады-1988 в Калгари и серебряным призёром чемпионата мира – 1988 в Оберстдорфе. Он завершил карьеру в 1992 году.
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