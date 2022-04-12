«У парня пальцы раздвинулись широко». Бородавко раскритиковал Клебо за слова на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко критически высказался о пятикратном олимпийском чемпионе норвежце Йоханнесе Клебо.
«Мне не понравились слова Клебо после командного спринта. Йоханнес неуважительно высказался относительно двух великих лыжников — Большунова и Нисканена. Назвал их мальчиками по сравнению с Вальнесом. Это говорит о том, что пальцы у парня раздвинулись широко. Не красит это его. Он от этих мальчиков получил по ушам на всех дистанционных гонках. Они стряхнули с него пыль, а он такое говорит», — приводит слова Бородавко журнал «Команда России».
Напомним, Клебо в тандеме с Эриком Вальнесом уверенно выиграл командный спринт на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россияне Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу. Большунов выступал на первом этапе, так же как и Вальнес, и финн Ийво Нисканен.
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