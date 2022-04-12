А. Резцова: Клебо должен уважать Большунова, но, наоборот, может столько гадостей наделать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян от международных стартов.
«Я хочу сказать, что большинство, я думаю, поддерживает нас. Даже, может быть, они не высказывают это, а в душе поддерживают, потому что много лет выступают нога в ногу с нашей командой и многие, конечно, с уважением к нам относятся. Но есть такие – в основном, наверное, норвежская команда, которая может не только сказать хорошие слова, но и сделать гадость.
Потому что даже немцы – они с уважением к нам. Финны, шведы – тоже с уважением. И сегодня они здороваются постоянно. А норвежцы немножко как бы… Просто один пример. Вот Клебо – вроде как бы должен уважать соперника, Большунова, но он, наоборот, может столько гадостей наделать. Он улыбнётся, а столько прямо всяких подводных преград сделает ему… Это вот в крови. И большинство норвежцев так.
И в мою бытность они нам по лыжам сзади стучали. Мы же классикой раньше в основном бегали. И по лыжам стучали, и палки нам выбивали. То есть были такие моменты. И на сегодняшний день, я думаю, мало что изменилось. Но спасибо тем спортсменам, которые нас открыто поддерживают, и тем, кто в душе имеет доброжелательное к нам отношение. И сожалеют, что мы не выступаем. Потому что они понимают, что лучше соперников нет, чем россияне», — приводит слова Резцовой «Спорт КП».
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