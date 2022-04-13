Юлия Ступак: иногда мне кажется, что моя душа родилась и живёт в горах…

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак призналась, что очень любит горы. Спортсменка выложила соответствующую фотографию в соцсетях.
«Часто смотрю картинки подобные. Иногда мне кажется, что моя душа родилась и живёт в горах. Настолько сильно энергетически я себя там чувствую...» — подписала она фото.
Фото: из личного архива юлии ступак
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
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